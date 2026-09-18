فيجي تعلن حالة طوارئ وطنية بسبب تفشي «الإيدز»

أعلنت فيجي حالة طوارئ وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية (إتش أي في) المسبب لمرض الإيدز، الذي بات يصيب ما يُقدر بنحو واحد من كل 60 بالغاً بهذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ. وذكرت السلطات أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس قفزت لتصل إلى 2016 حالة في عام 2025، ما يعادل 16 ضعف المستوى المسجل في عام 2019، متعهدة بتبني استجابة تشمل «الحكومة بأكملها».

وقال وزير الصحة أتونيون لالابالافو للصحافيين: «أعلن رسمياً حالة طوارئ وطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية في فيجي». وأضاف «يأتي هذا القرار إدراكاً لخطورة الوباء وللحاجة المُلحّة لاستجابة منسقة تتطلبها بلادنا حالياً». وأشارت الحكومة إلى أن ما يُقدر بنحو واحد من كل 60 بالغاً في فيجي مصاب بالفيروس، مقارنة بواحد من كل 167 بالغاً قبل خمس سنوات.

كما ذكرت أن اثنتين من كل 100 امرأة حامل تحملان الفيروس، ومن بين 59 رضيعاً وُلِدوا مصابين بالفيروس عام 2025، توفي 18 منهم قبل بلوغ عامهم الأول.