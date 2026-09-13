تبرئة مغني الراب دورك من تهمة القتل مقابل أجر

وجدت هيئة محلفين اتحادية في الولايات المتحدة، أول من أمس، أن مغني الراب ليل دورك، غير مذنب في محاولة القتل مقابل أجر لمغني الراب المنافس كواندو روندو، في محطة وقود بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، وهو حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل ابن عم روندو.

وتداولت هيئة المحلفين لثلاثة أيام قبل تبرئة ليل دورك، فنان الهيب هوب في شيكاغو الحائز جائزة غرامي، البالغ من العمر 33 عاماً، والمعروف بأغنيته الناجحة «أول ماي لايف» (كل حياتي) عام 2023، من تهمة التآمر والمطاردة التي أدت إلى الوفاة والقتل مقابل أجر.

وظهر أنصار دورك، ومن بينهم نجما الموسيقى ماشين جان كيلي ويي - الفنان المعروف سابقاً باسم كاني ويست - بين الجمهور خلال المحاكمة التي استمرت أسبوعين وسط مدينة لوس أنجلوس. وتمت إدانة شخصين آخرين كانا متهمين مع دورك، بالتآمر لارتكاب المطاردة، والمطاردة باستخدام سلاح خطير والمطاردة التي أدت إلى الوفاة. لكن تمت تبرئتهما أيضاً من جريمة القتل مقابل أجر.