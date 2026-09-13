العاملون في ألمانيا مستعدون للدوام ساعات أطول

أظهر استطلاع للرأي أن معظم العاملين في ألمانيا مستعدون للعمل ساعات أطول، شريطة توافر الظروف المناسبة لذلك.

وفي الوقت نفسه، يرى نحو نصف الذين شملهم الاستطلاع أن النقاش السياسي حول إطالة ساعات العمل يؤدي إلى تثبيط عزيمتهم للقيام بهذه الخطوة.

وأجرى الاستطلاع معهد «أبينيو» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من موقع الوظائف «إنديد». وشمل الاستطلاع 1000 عامل.

وأفاد أكثر من نصف العاملين بأنهم مستعدون للعمل ساعات إضافية، فيما يرغب نحو 20% منهم في القيام بذلك بصورة دائمة.

وفي الوقت نفسه، يعمل بالفعل نحو ثلاثة أرباع المشاركين ساعات أطول من المنصوص عليها في عقود عملهم. وعزا المشاركون الذين لا يرغبون في العمل ساعات أطول ذلك إلى أسباب تتعلق بحياتهم الخاصة، وصحتهم، والالتزامات الأسرية، وغياب الحوافز المالية.