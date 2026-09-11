تايلور سويفت تدخل عالم الحشرات

أعلنت جامعة كاليفورنيا، في مدينة ريفرسايد، أن العلماء أطلقوا أسماء مستوحاة من النجمة الأميركية، تايلور سويفت، على أربعة أنواع من الحشرات التي اكتشفت أخيراً، حيث تنتمي هذه الحشرات إلى جنس جديد أُطلق عليه اسم «سويفتيفيلاس».

وتضمن هذا الجنس أربعة أنواع جديدة من الحشرات، أطلق عليها الخبراء أسماء مستوحاة من اسم المغنية الشهيرة (36 عاماً)، وأسماء ألبوماتها وهي: «سويفتيفيلاس تيلوري» و«سويفتيفيلوس أماتور» و«سويفتيفيلوس إنتربيدوس» و«سويفتيفيلوس بويتوروم».

والأسماء الأربعة صيغ لاتينية من اسم «تايلور»، وأسماء ألبوماتها: «لافر» و«فيرليس» و«بويتس»، التي تشير إلى ألبومها «قسم الشعراء المعذبين».

وذكرت جامعة كاليفورنيا أن هذه الأنواع من الحشرات تنتمي إلى فصيلة «الحشرات الرخوة».

وتحمل هذه الحشرات أهمية للباحثين باعتبارها أنواعاً لم تكن موصوفة علمياً من قبل، بينما منحها ارتباطها باسم تايلور سويفت خاصية تجمع بين البحث العلمي والثقافة الشعبية.