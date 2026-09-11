«الشارقة للأدب المكتبي» يعقد دورته الخامسة

تبحث الدورة الخامسة من «ملتقى الشارقة للأدب المكتبي»، يومَي 14 و15 سبتمبر الجاري، التحولات التي يشهدها قطاع المكتبات ومؤسسات المعلومات، بمشاركة باحثين ومتخصصين وممثلين عن مؤسسات معلومات عربية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ26 من «جائزة الشارقة للأدب المكتبي»، وتنظم «مكتبات الشارقة العامة» فعاليات الملتقى في مقر هيئة الشارقة للكتاب، ويتضمن البرنامج مجموعة من الجلسات النقاشية، التي تتناول قضايا مرتبطة بتطوير العمل المؤسسي في قطاع المكتبات، ويشهد الملتقى تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للأدب المكتبي، التي تتضمن ثلاث فئات، بإجمالي جوائز تبلغ قيمتها 85 ألف درهم.