برنامج حافل بالموسيقى والفنون في المجمّع الثقافي

أعلن المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامجه الثقافي لموسم سبتمبر إلى ديسمبر 2026، الذي يضم باقة من العروض الأدائية والمعارض الفنية والبرامج الأدبية والمجتمعية والأنشطة العائلية والتعليمية.

ويقدم الموسم مجموعة من العروض الفنية والموسيقية والراقصة، من أبرزها مهرجان منتصف الخريف بمشاركة فرقة أوبرا بكين الوطنية الصينية، في 17 سبتمبر الجاري، وعرض رقصات إيميرالد أيل في 19 و20 سبتمبر الجاري، وفلامنكو روميو وجولييت في 26 سبتمبر الجاري.

وتتضمن الفعاليات جلسات موسيقية يشارك فيها الفنان الإماراتي معضد الكعبي، وحفل ذكريات الأنمي، وعروضاً عائلية وموسيقية متنوعة، وصولاً إلى حفل ختام الموسم الذي يحييه الفنان العالمي إنريكو ماسياس، في 12 ديسمبر المقبل.

ويستضيف المجمّع مهرجان شلينجل أبوظبي لأفلام الأطفال واليافعين، من 21 إلى 24 أكتوبر المقبل، إلى جانب عروض عائلية ومسرحية، من بينها اليرقة الجائعة جداً ومكبث من إنتاج S4K.

وفي مجال الفنون البصرية، يستضيف المجمّع معرض «زُليّة 2026»، في 15 أكتوبر المقبل، إضافة إلى معرض فردي للفنانة الإماراتية، شيخة المزروع، من 12 نوفمبر إلى 15 مارس المقبلين، كما تتواصل حتى 20 سبتمبر الجاري أعمال معرض «شيزاد داوود: حسّ الأحلام».

ويشهد الموسم إطلاق البرنامج الأدبي «المرمس»، الذي يضم جلسات قراءة ونقاشات أدبية ونادياً للأطفال.