لعبة فيديو نشرها البيت الأبيض تثير انتقادات حادة

أكدت الشركة الناشرة للعبة «تتريس» أنها لم تشارك في ابتكار لعبة نشرها البيت الأبيض عبر موقعه، الخميس الماضي، واستوحى تصميمها البصري من لعبة الفيديو الشهيرة.

وقال ناطق باسم شركة «تتريس»: «لم تُجِز الشركة استخدام علامة تتريس أو أي محتوى من حقوق الملكية الفكرية لهذه اللعبة. ونحن بصدد مراجعة الأمر».

ويتعين على مستخدمي لعبة «بيلد ذي وول» (بناء الجدار) المنشورة عبر موقع البيت الأبيض، بناء جدار على الحدود لحماية أنفسهم من كائنات «الزومبي»، بهدف «حماية الحدود من الحشود القادمة».

ورغم عدم تحديد مواقع معينة في اللعبة، فإن عنوانها يعيد إلى الأذهان شعاراً من حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية يشير بوضوح إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وطرحت اللعبة، الخميس الماضي، مع أخرى يتعين على مستخدمها الإمساك بمهاجرين غير نظاميين وترحيلهم قرب نهر ريو غراندي. وأثارت اللعبتان انتقادات حادة.