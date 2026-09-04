دورة خامسة من «الشارقة للأدب المكتبي»

تنظم مكتبات الشارقة العامة فعاليات الدورة الخامسة من «ملتقى الشارقة للأدب المكتبي»، يومَي 14 و15 سبتمبر الجاري، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ26 من «جائزة الشارقة للأدب المكتبي».

ويجمع الملتقى باحثين ومتخصصين ومؤسسات معلومات عربية، لمناقشة التحولات التي يشهدها قطاع المكتبات، من خلال جلسات نقاشية تتناول التخطيط الاستراتيجي، والمجتمع والثقة والشراكة المستدامة، والجاهزية المؤسسية وإدارة الأزمات، إلى جانب عروض يقدم خلالها الفائزون بالجائزة أبحاثهم وتجاربهم وممارساتهم.