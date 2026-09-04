«أبوظبي للصقارين» يتوِّج أبطال «المزاينة»

تَوَّج نادي أبوظبي للصقارين الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة المزاينة «فئة فرخ»، التي أقيمت، أمس، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026.

وشهدت المنافسات التي نظمها النادي إقبالاً كبيراً، وأسفرت مسابقة شوط «الحر فرخ» عن فوز الصقر (7)، لعبدالله بن جرة القحطاني، بالمركز الأول، والصقر «منصور» لخالد بن ناصر بن مذكر الهاجري بالمركز الثاني، كما فاز الصقر «تكريت»، للمالك نفسه، بالمركز الثالث.

وتصدر الصقر (3) لعبدالله بن جرة القحطاني شوط جير قرموشة (فرخ)، وجاء ثانياً الصقر (4)، للمالك نفسه، وثالثاً الصقر «دبي»، لخالد بن ناصر بن مذكر الهاجري.

وكانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب المالك خالد بن ناصر بن مذكر الهاجري، في شوط البيور جير «فرخ»، عبر الصقور «عزّام»، و«طحّان»، و«حبشان».