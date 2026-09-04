خلاف على «حدة الفلفل» ينتهي بجريمة قتل في نيو مكسيكو

تحوّل خلاف عابر على مائدة عشاء إلى جريمة قتل دامية في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأميركية، بعدما أطلق شاب النار على صديقه، إثر شجار نشب بينهما حول درجة حدة الفلفل الخضراء المستخدمة في طبق «الإنتشلادا».

وقالت الشرطة إن إرفين غوتيريز، البالغ من العمر 22 عاماً، وناثانيال كافازوس (25 عاماً)، كانا داخل شقة في مجمع «كوبر هيلز» يتناولان العشاء، عندما دخل الاثنان في نقاش تصاعد إلى شجار، بسبب حدة الفلفل الأخضر في الطعام.

وبحسب ما نقلته محطة «KRQE»، تطوّر الخلاف سريعاً، قبل أن يخرج غوتيريز مسدساً ويطلق النار على كافازوس مرات عدة، ما أدى إلى مقتله في موقع الحادث.

وأشارت مصادر في السلطة القضائية إلى أن المتهم، الذي سلّم نفسه، اعترف بجرمه خلال التحقيق، وسيواجه تهمة القتل العمد على خلفية إطلاق النار.