دولار جديد عليه وجه ترامب يثير جدلاً في أمريكا

طرحت دار السك الأميركية، الأربعاء، عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.

وأوضحت دار السك أن العملات، التي سُكَّت في فيلادلفيا، تتمتع بصفة النقد القانوني ويمكن استخدامها في المعاملات، رغم طرحها أساسا ضمن منتجات موجهة لهواة جمع العملات.

ويحمل أحد وجهي العملة صورة ترامب، إلى جانب عبارتي "الحرية" و"بالله نثق"، والتاريخين 1776 و2026، بينما يظهر على الوجه الآخر الختم الرئاسي الأميركي، متضمنا نسرا يمسك سهاما وغصن زيتون، ودرعا تحمل الرقم 250.

وأثار إصدار العملة جدلا قانونيا، إذ يحظر قانون اتحادي إدراج صورة شخص على قيد الحياة ضمن العملات الصادرة بموجب البند الخاص باحتفالات الذكرى الـ250، بينما تقول وزارة الخزانة إن إصدارها يستند إلى الصلاحيات التي منحها الكونغرس لوزير الخزانة بموجب قانون صدر عام 2020.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد استشهد بعملة تذكارية صدرت عام 1926 وحملت صورة الرئيس كالفن كوليدج خلال وجوده في منصبه، دفاعا عن قانونية الخطوة.

وخلال ولايته الثانية، اتخذ ترامب سلسلة خطوات هدفت إلى وضع اسمه وبصمته على مؤسسات ومشروعات وطنية، من بينها مركز كينيدي للفنون، كما أعلنت وزارة الخزانة أن توقيعه سيظهر على الأوراق النقدية الأميركية.