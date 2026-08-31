المنزل الذي تحدّى الفيضان.. قصة نجاة من قلب كارثة نيبال

في مشهد لافت وسط الفيضانات العنيفة التي ضربت نيبال، نجح منزل أخضر في الصمود أمام المياه الجارفة والحطام، بينما تعرضت مبانٍ ومنشآت محيطة به لأضرار كبيرة.

وأكدت وكالة "رويترز" للأنباء بقاء المنزل قائمًا رغم قوة الفيضان، فيما جرى إنقاذ أفراد الأسرة الذين كانوا محاصرين بداخله، بعد أن حاصرتهم المياه من مختلف الجهات.

ولم يقتصر الاهتمام بالمنزل على صموده فحسب، إذ أشارت صحيفة "إنديا توداي" إلى أن قوة هيكل المبنى وموقعه ساهما في مقاومته لاندفاع المياه والحطام، ليصبح مشهد بقائه من أبرز الصور التي وثقت آثار الفيضانات.

وأثارت صور المنزل اهتمامًا واسعًا بعد انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحول المبنى الذي بقي واقفًا وسط الدمار إلى مشهد لافت اختصر حجم الكارثة وقوة الطبيعة في آن واحد.