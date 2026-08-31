عرض أغلى طابع بريد في العالم ببراغ

شهدت جمهورية التشيك، للمرة الأولى، عرض أغلى طابع بريد في العالم، أول من أمس، إلى جانب عدد من المعروضات النادرة الأخرى، بحسب ما أوردته إذاعة «راديو براغ» التشيكية، ويقدر سعر طابع «وان سنت ماجنتا» الفريد من نوعه، والصادر عام 1856 في غيانا البريطانية على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية، بأكثر من 250 مليون كرونة تشيكية (بما يعادل نحو 12 مليون دولار أميركي)، ويُعد هذا الطابع النادر والشهير النسخة الوحيدة المتبقية من فئة السنت الواحد ضمن إصدار 1856 بأكمله.

ويعرض الطابع كقطعة رئيسة، في معرض «كنوز هواة جمع الطوابع في العالم»، بدار بلدية براغ، فيما تشمل المعروضات النادرة الأخرى طابع «إنفرتد جيني» الأميركي الشهير، وشريطاً من 12 طابعاً من طوابع «بيني بلاك»، يعود تاريخه إلى عام 1840، وبحسب تقديرات المنظمين، فإن القيمة الإجمالية للمعروضات تُثمّن بما يقرب مليار كرونة تشيكية، ويستمر معرض «كنوز هواة جمع الطوابع في العالم» حتى السادس من سبتمبر المقبل.