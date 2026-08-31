«حضرة المحترم نور الشريف» لايزال يثير الدهشة

بالتزامن مع الذكرى الـ11 لوفاة الفنان الذي أثرى الساحة ‌الفنية على مدى ​نحو خمسة عقود، ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً، استضافت قاعة ملحقة بسينما راديو، في وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة، أول من أمس، ​معرضاً بعنوان «حضرة المحترم نور الشريف».

قدّم المعرض، الذي نظمه المخرج محسن حديد، تجربة بصرية تستعيد أبرز المحطات الفنية في مشوار نور الشريف من خلال مجموعة من الملصقات الدعائية للأفلام (أفيشات)، ومعدات تصوير وإكسسوارات وملابس ومئات المجلات والصحف التي نشرت حوارات أو موضوعات عنه، إضافة إلى السيارة الأجرة التي ظهرت في فيلم «سواق الأتوبيس» والدرّاجة النارية التي ظهرت في فيلم «ضربة شمس».

وكان أكثر أجنحة المعرض جذباً للجمهور جناح بعنوان «التقط ⁠صورتك التذكارية مع شخصيات لعبها نور الشريف» الذي تضمن مجسمات لملابس شخصيات عبدالغفور البرعي في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وشخصية ابن رشد في فيلم «المصير»، وشخصية جعفر الراوي في فيلم «قلب الليل»، حيث يضع الزائر وجهه مكان وجه الشخصية ليحتفظ بصورة نادرة بزي الشخصية وروح صاحبها.

وفي نهاية المعرض، توجد غرفة ‌مظلمة ينبعث منها ضوء أحمر وعند الاقتراب منها يتضح أنها «غرفة تحميض» معلق داخلها نيجاتيف لقطات وصور من أفلام نور الشريف، تحاكي غرفة التحميض التي ظهرت في فيلم «ضربة شمس» الذي أدى فيه الفنان الراحل شخصية مصور ‌صحافي، كما تعكس شغفه الشخصي بالتصوير الفوتوغرافي الذي كان إحدى هواياته، وقال مهندس المناظر السينمائية وأستاذ مادة هندسة المناظر بكلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، أحمد سعد ‌الدين، الذي نفذ ‌ديكور المعرض، إنه ركز في سيناريو ‌العرض على حقب السبعينات والثمانينات والتسعينات «التي لمع فيها نجم الفنان الراحل نور الشريف». وأضاف: «كنا نودّ الحصول على مقتنيات أكثر لضمها إلى المعرض، لكن قدمنا كل ​ما استطعنا الحصول عليه بشكل ‌رسمي، وصممنا غرفة تحميض الأفلام بالشكل نفسه الذي ظهرت به في فيلم (ضربة شمس) ⁠وبداخلها وضعنا مجموعة من الصور الأصلية من مشاهد الأفلام وكواليس الأعمال، وضم المعرض سيناريوهات أصلية بخط يد الأستاذ، والكاميرا التي صور بها معظم أفلامه».

وتابع: «المفاجأة المبهرة لي بشكل شخصي، أن المعرض جذب الجيل الجديد (جيل ​زد)، الذي حضر بقوة، ⁠وهو ما يعكس وعياً ⁠فنياً كبيراً واهتماماً بإرث نور الشريف».

المعرض الذي نظم ليوم واحد جذب عدداً من السينمائيين والنقاد والمثقفين، من بينهم مدير التصوير سعيد شيمي، والكاتب عمر طاهر، والمخرج وائل فرج، والممثل كريم الحسيني، والناقد محمود عبد⁠الشكور، كما حضرت من أسرة الفنان الراحل ابنته الكبرى مي.

ويأتي المعرض ضمن مشروع أوسع للاحتفاء بمسيرة نور الشريف، يعده ويؤسس له المخرج محسن حديد، الذي يعمل حالياً على الانتهاء من فيلم وثائقي عن الفنان الراحل يحمل اسم المعرض نفسه.

يُشار إلى أن نور الشريف (1946-2015) قدّم خلال مسيرته نحو 180 فيلماً، إلى جانب عشرات المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأعمال الإذاعية، كما أسس ​شركة إنتاج سينمائي، وأسهم في اكتشاف ‌العديد من الوجوه الجديدة على مستوى التمثيل والإخراج.

أحمد سعد الدين:

• المفاجأة المبهرة أن «المعرض» جذب الجيل الجديد (جيل ​زد)، الذي حضر بقوة.

• 2015 غاب نور الشريف، الذي قدّم نحو 180 فيلماً.