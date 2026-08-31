اتصال بين الأرض والقمر.. بشعاع صيني

نجح باحثون صينيون في اختبار اتصالات ليزرية ثنائية الاتجاه بين الأرض والقمر، عبر مسافة تتجاوز 400 ألف كيلومتر، في إنجاز يوسع نطاق الاتصالات الفضائية بالليزر إلى الفضاء السحيق، ووفقاً لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، فقد استمر الاختبار أكثر من عام، وحقق معدلات نقل بيانات بلغت 1.25 ميغابت في الثانية للرابط الصاعد و100 ميغابت في الثانية للرابط الهابط، بعد تطوير تقنيات للتغلب على ضعف الإشارة، وتحسين دقة توجيه شعاع الليزر، وأشار الباحثون إلى أن التقنية الجديدة قد توفر وسيلة عالية السرعة لنقل الصور والبيانات العلمية خلال مهمات استكشاف القمر المستقبلية، في ظل تزايد حجم البيانات المتوقع إنتاجها من البعثات القمرية.