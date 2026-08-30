التشيك تعرض أغلى طابع بريد في العالم بقيمة 12 مليون دولار

شهدت جمهورية التشيك، ولأول مرة، عرض أغلى طابع بريد في العالم، أمس السبت، إلى جانب عدد من المعروضات النادرة الأخرى، بحسب ما أوردته إذاعة "راديو براغ" التشيكية.

ويقدر سعر طابع "وان سنت ماجنتا" الفريد من نوعه، والصادر عام 1856 في جيانا البريطانية على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية، بأكثر من 250 مليون كرونة تشيكية (بما يعادل نحو 12 مليون دولار أميركي).

ويتم عرض الطابع كقطعة رئيسية في معرض "كنوز هواة جمع الطوابع في العالم"، بدار بلدية براغ، فيما تشمل المعروضات النادرة الأخرى طابع "إنفرتد جيني" الأميركي الشهير، وشريطا من 12 طابعاً من طوابع "بيني بلاك"، يعود تاريخه إلى عام 1840.

وبحسب تقديرات المنظمين، فإن القيمة الإجمالية للمعروضات تُثمّن بما يقرب مليار كرونة تشيكية. ويستمر المعرض حتى السادس من سبتمبرالمقبل.