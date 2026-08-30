في حرائق الجزائر: كلب يخطف الأنظار ويحاول المساعدة بطريقته ( فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو، يظهر كلبا وهو يحاول التعامل مع النيران المشتعلة، وسط الحرائق التي تشهدها مناطق في البلاد.

وأظهر الفيديو الكلب وهو يتحرك قرب موقع الحريق في مشهد فسر على أنه يحاول المساهمة بطريقته في مواجهة النيران.

وأرفقت صفحة نشرت مقطع الفيديو بتعليق: "حتى الحيوانات تكافح بطريقتها"، مشيرة إلى أنها تشارك، وفق سلوكها الطبيعي، في جهود مواجهة الحرائق.

وبدأت ولاية جيجل التي تعرف بسام "لؤلؤة الساحل" شرقي الجزائر تلتقط أنفاسها ولملمة جراحها إثر حصيلة مفجعة من الضحايا وخسائر قياسية في الممتلكات لم تعرفها البلاد قط، جراء حرائق الغابات المهولة التي شهدتها المنطقة.

وجرى بعد صلاة الجمعة، دفن جماعي لـ39 من ضحايا الحرائق التي شهدتها بلدة الجمعة بني حبيبي غربي جيجل، وأعلنت بلدة بني حبيبي، تسجيل 73 ضحية في حصيلة مؤقتة، فيما يرجح أن تتجاوز الحصيلة النهائية للضحايا ذلك الرقم بكثير.

وكشف شاهد عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، عن تسجيل 21 ضحية من عائلة واحدة في أعالي بلدة بني حبيبي، مشيرا إلى أن الحرائق أبادت عائلات بالكامل فضلا عن انتشال جثث وهي في حالة متقدمة جدا من التفحم.

وأشار إلى أن عددا من الأشخاص هلكوا عندما كانوا بصدد مغادرة منازلهم أو عند محاولاتهم إنقاذهم لممتلكاتهم من الأبقار والغنم ومحاصيلهم الزراعية.