عزيمة المرأة الإماراتية

لمسات أخيرة على لوحة عزيمة تختصر الكثير، عن إرادة واحدة من بنات الوطن تمسك الريشة بفمها وتتحدى الصعوبات، لتعبّر عن فصل واحد من حكايات المرأة الإماراتية التي تحتفل الدولة بيومها على مدار شهر كامل، تقديراً لعطاءاتها ونجاحاتها في كل الميادين، إذ شاركت الفنانة عائشة عبيد الشامسي (من صاحبات الهمم)، في منتدى المرأة الإماراتية 2026 بعمل فني يجسّد طموح فتيات الوطن، في جناح هيئة الثقافة والفنون بدبي (دبي للثقافة).