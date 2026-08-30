إماراتية تنال وسام الشرف من أوزبكستان

كرّمت حكومة جمهورية أوزبكستان المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، بمنحها وسام الشرف «الذكرى الـ35 لاستقلال جمهورية أوزبكستان»، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز التعاون الدولي وحماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتصدي لتحديات تغير المناخ.

وتسلّمت الدكتورة طريفة الوسام خلال مراسم رسمية نُظمت في أوزبكستان أول من أمس، من مستشار رئيس أوزبكستان للشؤون البيئية رئيس اللجنة الوطنية للبيئة وتغير المناخ، عزيز عبدالحكيموف.

وصادف تسلّم الدكتورة طريفة الوسام يوم المرأة الإماراتية، في تزامن يعكس ما وصلت إليه المرأة الإماراتية من حضور وتأثير في الساحة الدولية، وإسهامها المتنامي في العلم والابتكار والاستدامة وبناء الشراكات التي تخدم المجتمعات.

وقالت الدكتورة طريفة: «أعتز بهذا التكريم، وتزامنه مع يوم المرأة الإماراتية يحمل معنى خاصاً بالنسبة لي، فما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم من حضور وقيادة وتأثير هو ثمرة رؤية وطنية راسخة آمنت بقدراتها، ووفرت لها الفرص لتسهم بعلمها وخبرتها في مسيرة التنمية، وأن تحمل هذا الأثر إلى العالم».

وأضافت: «أرفع بالغ التقدير إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما قدمته سموها من دعم متواصل أسهم في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية، وتمكينها من أداء أدوار مؤثرة في مختلف المجالات».