قارئ كتب جديد يمكن حمله في الجيب

أطلقت شركة «بوكيت بوك» قارئ الكتب الإلكترونية Q الجديد، الذي يمكن حمله في الجيب؛ حيث يأتي بأبعاد 15.4 × 7.6 سم، بينما يبلغ وزنه 130 غراماً.

وأوضحت الشركة السويسرية أن القارئ الجديد يأتي بشاشة لمسية بحجم 5.84 بوصات. وتعتمد هذه الشاشة على لوحة الحبر الإلكتروني E Ink Carta 1300، التي تعرض 16 درجة من درجات اللون الرمادي، بينما تبلغ دقة الوضوح 1576 × 788 بيكسل، مع كثافة بيكسلات تبلغ 300 بيكسل لكل بوصة. ويدعم نظام التشغيل المبني على نظام لينكس معظم صيغ الكتب الإلكترونية الشائعة، كما يتيح قراءة الكتب الإلكترونية بصوت عالٍ. وتم تجهيزه ببطارية مصممة لتدوم أسابيع عدة.