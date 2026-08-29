سيدة تقاضي شركة طيران بعد وفاة زوجها بسبب اضطرابات جوية

بدأت أرملة بريطانية إجراءات قانونية ضد شركة الخطوط الجوية السنغافورية، بعد وفاة زوجها إثر تعرض طائرة تابعة للشركة لاضطرابات جوية شديدة خلال رحلة من لندن إلى سنغافورة في مايو 2024.

وبحسب موقع "بي بي سي" البريطاني، تطالب ليندا كيتشن، البالغة 74 عامًا، بتعويضات لمساعدتها في الحصول على دعم متخصص لعلاج إصابة خطيرة في ظهرها، بعدما كسرت ظهرها خلال الحادث.

وقال محامو كيتشن إن زوجها جيف، البالغ 73 عامًا، أصيب بجروح قاتلة عندما هبطت الطائرة بشكل مفاجئ نحو 6 آلاف قدم (1828 مترًا)، قبل تحويل الرحلة إلى بانكوك في تايلاند للهبوط اضطراريًا.

وكان الزوجان، اللذان كانا متجهين لقضاء عطلة مدتها ستة أسابيع في سنغافورة وإندونيسيا وأستراليا، قد تعرضا للاضطرابات فوق ميانمار بعد نحو 10 ساعات من بدء الرحلة.

وقالت كيتشن إن الاضطرابات كانت شديدة للغاية، وشعرت خلالها وكأن الطائرة تهوي، مضيفة أنها رأت جهاز "كيندل" الخاص بها وهاتف زوجها يسقطان على الأرض، وظنت أن الطائرة تسقط.

وخلال الهبوط المفاجئ، سقط جيف فوق زوجته، ما أدى إلى انحصارها وضغط جسدها على مسند الذراع، بينما بدأ طبيب كان على متن الطائرة بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي له.

ونُقلت ليندا إلى المستشفى، في حين بقي زوجها على متن الطائرة، ولم تعلم بوفاته إلا بعد يومين. ويُعتقد أن جيف أصيب بنوبة قلبية عقب الهبوط المفاجئ.

وأمضت كيتشن 10 أيام في المستشفى قبل نقلها جوًا إلى بريستول، ثم بقيت نحو أسبوع آخر في مستشفى بريطاني، قبل أن تعود إلى منزلها وتحتاج إلى مساعدة كبيرة في رعايتها.

وقالت المحامية المتخصصة في قضايا الطيران أنثي كورليدو، التي تمثل كيتشن، إن وفاة جيف وإصابة ليندا بجروح خطيرة تسلطان الضوء على شدة الحادث، مؤكدة أن مرور أكثر من عامين لم ينهِ تساؤلات الأسرة بشأن ما حدث وما إذا كان بالإمكان حينها اتخاذ إجراءات إضافية لمنع وقوع الإصابات.

