3 عوامل تسرع الشيخوخة وتُهدّد الصحة العامة

كشف خبير في الطب الوظيفي أن العادات اليومية والعوامل البيئية قد تؤثر على صحة الخلايا وسرعة الشيخوخة البيولوجية.

وأشار الدكتور ويل كول، إلى أن نمط الحياة الحديث يسهم في اختلال وظائف الخلايا، ما ينعكس سلبا على الالتهاب والنوم والعمليات الحيوية الأخرى.

وقال كول لشبكة Fox News Digital: "لم تتغير جيناتنا منذ آلاف السنين، لكن عالمنا تغير بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة جدا. إنها الأطعمة التي نتناولها أو لا نتناولها، والسموم البيئية التي لم تكن موجودة من قبل، والإجهاد والصدمات النفسية".

وأضاف أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى ما يسميه "مشكلة الشيخوخة المتسارعة"، حيث يصبح العمر البيولوجي للشخص أكبر من عمره الزمني، مشيرا إلى أن "العديد من الأشخاص في العشرينات والثلاثينات والأربعينات لديهم خلايا شخص مسن، وهذا أمر شائع لكنه ليس طبيعيا".

وأوضح كول أن الكثيرين قد يتجاهلون أعراضا مثل ضبابية الدماغ والتعب بدلا من استشارة الطبيب، رغم أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرا مبكرا على اختلال وظائف الخلايا يسبق التشخيص الطبي بسنوات.

وحدد كول ثلاثة عوامل رئيسية تعطل التواصل بين الخلايا وتخلق "ضوضاء خلوية" قد تسرع الشيخوخة والأمراض:

الأول: النظام الغذائي غير الصحي

تناول الأطعمة المسببة للالتهابات، مثل السكريات والدهون المشبعة، وعدم الالتزام بنافذة زمنية محددة لتناول الطعام، يمنع الجسم من الحصول على وقت كاف للهضم والصيام، ما يحرم الجسم من فرصة التنظيف الذاتي وإعادة التوازن.

الثاني: التلوث البيئي

يمكن للتعرض للسموم، مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأبدية (PFAS) والفطريات والبكتيريا، إضافة إلى التعرض للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى في الليل، أن يعطل الساعة البيولوجية ويخل بالنوم.

الثالث: الإجهاد المزمن والصدمات والانفصال

الصدمات غير المعالجة ونقص التواصل الاجتماعي أو الروحي قد تزيد "الضوضاء الخلوية"، ويوضح كول أن الأبحاث تشير إلى أن الانتماء إلى مجتمع داعم، أو حتى قضاء وقت في الطبيعة، يمكن أن يحسن الصحة ويطيل العمر مستشهدا بأبحاث ربطت بين المشاركة الدينية أو الروحية وتحسين المؤشرات الصحية.

واختتم كول بالقول إن الضغوط الحديثة قد تؤثر على الجسم بطرق غير مرئية، مضيفا: "تصبح الخلية مشوشة ولا تعرف كيفية العمل أو إصلاح نفسها. نحتاج فقط إلى منح أجسادنا فرصة للقتال لتسمع من خلال الضوضاء". وأكد أن معالجة الصحة البدنية والعقلية والعاطفية والروحية قد تساعد في تقليل "الضوضاء الجينية" وتحسين الصحة العامة.