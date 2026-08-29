في مشهد هوليوودي .. السطو على شاحنة دجاج مجمد في مصر

في مشهد أقرب إلى أفلام هوليوود خرجت على أحد الطرق السريعة في مصر: سيارة "ربع نقل" لتقترب من شاحنة مبردة أثناء سيرها، قبل أن يبدأ ركابها في الاستيلاء على أجزاء من حمولتها، بينما يواصل سائق الشاحنة طريقه من دون أن يدرك ما يحدث خلفه.

المشهد لم يبق مجرد مقطع غريب متداول على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تحركت وزارة الداخلية المصرية بعد انتشار الفيديو، لتكشف أن الواقعة حقيقية وأن الشاحنة كانت تحمل دواجن مجمدة في طريقها إلى إحدى الشركات.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، وقعت الحادثة في 25 الجاري على طريق مصر-الإسماعيلية الصحراوي، حين كانت شاحنة تابعة لإحدى شركات النقل المبرد في طريقها لتسليم شحنة من الدواجن المجمدة إلى شركة بمدينة العاشر من رمضان، عندما اقتربت منها سيارة "ربع نقل" وسارت خلفها.

وأظهر فيديو متداول قيام ركاب السيارة بسرقة جزء من محتويات الشاحنة أثناء سير المركبتين ومن دون أن يشعر سائق الشاحنة بما يجري.

واللافت أن الأجهزة الأمنية قالت إنها لم تتلق بلاغا بشأن الواقعة، وإنما بدأت تحرياتها بعد رصد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل. وقالت الداخلية إن التحريات قادت إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم، وفق وصف الوزارة، تشكيل عصابي يضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة.

ووفق البيان، سبق اتهام أفراد التشكيل والحكم عليهم في قضايا من بينها السرقة بالإكراه والشروع في القتل والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص وإحداث عاهة مستديمة.

وبعد تحديد أماكن وجودهم في القاهرة والقليوبية، تحركت قوات الأمن لضبطهم، لكن القضية اتخذت منحى دمويا.

حيث كشفت وزارة الداخلية إن المتهمين بادروا بإطلاق النار على القوات أثناء محاولة ضبطهم، لتقع مواجهة أسفرت عن مصرع 3 من أفراد التشكيل والقبض على الثلاثة الآخرين.

كما أعلنت السلطات العثور بحوزتهم على أسلحة وذخائر، إلى جانب مسروقات قالت إنها من غنائم نشاطهم الإجرامي.