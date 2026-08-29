تعرَّف على البلد الذي يمنع ملوكه من التدخل في السياسة

أعلن رئيس وزراء أوغندا وفاة ملك مملكة "تورو" التقليدية، "أويو نيمبا كابامبا إيغورو روكيدي الرابع"، عن عمر 34 عاما، والمعروف بلقب "أصغر ملك في العالم".

وبموجب القانون الأوغندي، يُمنع الملوك من ممارسة أي نشاط سياسي، ويقتصر دورهم على المشاركة في حملات التوعية بالقضايا الاجتماعية مثل حماية البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تولي مهام احتفالية تتعلق بتنصيب زعماء العشائر.

ولقيت وفاة الملك الشاب اهتماما واسعا في وسائل الإعلام في أوغندا، من تلفزيونات وصحف ومنصات تواصل اجتماعي، لما كان يتمتع به الفقيد من شخصية رياضية واهتمام بالشؤون البيئية، مما جعله قريبا من قلوب الكثيرين داخل مملكته وخارجها.

وكان الملك "أويو" قد اعتلى العرش وهو في الثالثة من عمره، وسُجل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العام الماضي 2025، بصفته "أصغر ملك حاكم في العالم"، في إنجاز استثنائي جعله محط الأنظار.

وأعاد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني العمل بالنظام الملكي التقليدي في البلاد، بعد أن كان الرئيس السابق ميلتون أوبوتي قد ألغاه في ستينيات القرن الماضي، في خطوة أعادت للأسر الحاكمة مكانتها الرمزية في المجتمع الأوغندي.