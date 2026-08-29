جريمة مروعة تهز الشارع التونسي .. رجل يقتل زوجته الحامل بتوأم خنقاً

هزت جريمة قتل مروعة الرأي العام في تونس، بعدما أقدم رجل في العقد الرابع من عمره على قتل زوجته خنقًا، بينما كانت حاملًا بتوأم، قبل أن يتوجه إلى مركز الأمن ويسلم نفسه للسلطات.

وأوقفت الوحدات الأمنية الرجل، الذي يقطن في منطقة حي التحرير بالعاصمة تونس، بعد دقائق من ارتكاب الجريمة، إثر توجهه إلى منطقة الأمن بالحي وإبلاغه عن الواقعة.

وباشرت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة التي أذنت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات.

وخلال التحقيقات الأولية، أفاد المشتبه به بأن خلافات عائلية نشبت بينه وبين زوجته واستمرت لعدة أيام، قبل أن تتصاعد حدتها إلى مشادات وعنف.

وبحسب أقواله، تحوّل الخلاف الأخير بينهما إلى شجار، اعتدى خلاله على زوجته وخنقها حتى فارقت الحياة.

وعقب إبلاغ النيابة العامة، أُذن بإيقاف المشتبه به واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما جرى نقل جثمان الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة واستكمال التحقيقات.

وأثارت الجريمة حالة من الغضب والاستنكار في تونس، وسط مطالبات بتطبيق القانون واتخاذ أقصى العقوبات بحق المتسبب في الواقعة.