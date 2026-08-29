تفي شائعة وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشائعة وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر، بعد تداول منشورات تزعم رحيله إثر صراع مع المرض، قبل أن يخرج نجله الفنان محمد شاكر لحسم الجدل ونفي الخبر بشكل سريع.

فقد بدأت الشائعة بعد تداول إحدى الصفحات منشورا مرفقا بصورة بالأبيض والأسود لفضل شاكر، كُتب عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون" إلى جانب ادعاء يفيد بوفاته بعد معاناة مع المرض، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات والقلق بين متابعيه.

لكن لم يتأخر الرد، إذ علّق محمد شاكر على المنشور نفسه في "إنستغرام" نافيا صحة ما تم تداوله بشكل قاطع، وكتب: "الله يطول بعمره وياخد من عمرك. غير صحيح"، في رسالة واضحة حسمت حقيقة الشائعة وأبدت استياءه من تداول مثل هذه الأخبار.

بدوره حسم إياد النقيب مدير أعمال فضل شاكر الجدل، مؤكدا أن ما نُشر غير صحيح، وطالب الجمهور بعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة دون تحقق.

جاءت هذه التصريحات مع تواجد صاحب "صحاك الشوق" برفقة أفراد من عائلته في إحدى الدول العربية، حيث يقضي فترة من الراحة بعيدا عن ضغوط العمل والنشاط الفني.

وتزامن انتشار الشائعة مع حالة من الترقب التي يعيشها جمهور فضل شاكر بشأن عودته إلى النشاط الفني، إذ تداولت خلال الفترة الماضية معلومات عن تحضيره لإحياء حفلات في عدد من الدول العربية.

يذكر أن الحالة الصحية لفضل شاكر كانت قد أثارت اهتماما خلال الفترة الماضية، وسط حديث عن حاجته إلى فترة من الراحة واستعادة عافيته وذلك بعد خروجه من السجن، تمهيدا للعودة تدريجيا إلى نشاطه الفني