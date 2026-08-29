ابن أحمد السقا: "أمي خط أحمر"

تحولت الحياة الشخصية للنجم المصري أحمد السقا وطليقته الإعلامية مها الصغير إلى حديث متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار عن استعداد السقا للزواج من سيدة أعمال عربية، بالتزامن مع أنباء أخرى تزعم ارتباط طليقته برجل أعمال مصري.

وأمام هذه الأخبار، خرج نجلهما ياسين السقا، عن صمته، نافياً بشكل قاطع ما يتم تداوله، ومعلناً اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي هذه الشائعات.

وعبر حسابه على منصة "إنستغرام"، قال ياسين السقا: "سأتخذ الإجراءات القانونية ولأول مرة ضد مروجي الشائعات حول أهلي"، مؤكداً أن كل ما يُثار بشأن أسرته "عارٍ تماماً من الصحة".

وأضاف: "أمي خط أحمر.. طوال حياتي ألتزم الصمت والهدوء تجاه ما يُثار، لكن عندما يمس الأمر والدتي فالأمر يختلف تماماً، وعلى أي شخص يفكر في ذكرها بسوء أن يفكر ألف مرة".

ومن جهته، حسم الممثل المصري أحمد السقا التكهنات مؤكداً أن ما تردد حول استعداده للزواج لا يتجاوز كونه شائعات لا أساس لها، معرباً عن استغرابه من إطلاق مثل هذه الأخبار دون سند أو هدف واضح.

وأوضح السقا أنه منشغل حالياً بتصوير فيلمه الجديد "هيروشيما"، ولا يفكر في أي مشاريع شخصية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه اعتاد التغاضي عن الأخبار غير الدقيقة، إلا أن تصاعد وتيرتها مؤخراً دفعه إلى اتخاذ موقف حاسم لوضع حد لها.