مفاجآت صيف دبي.. ختام حافل بالموسيقى والكوميديا والتجارب

تدخل مفاجآت صيف دبي أيامها الأخيرة ببرنامج حافل حتى يوم غدٍ، في ختام موسم استمر 60 يوماً وقدّم للسكان والزوّار مجموعة واسعة من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والتجارب العائلية، إلى جانب عروض الطعام والتسوّق والمكافآت.

وتكتسب عطلة نهاية الأسبوع الختامية زخماً خاصاً مع مجموعة من العروض الموسيقية والكوميدية، أبرزها اليوم مع عرض «ميامي شو» في «كوكا كولا أرينا»، ويشارك في العرض عضوا فرقة ميامي خالد ومشعل، إلى جانب الممثل الكويتي محمد الحملي الذي يتولى دور الراوي، فيما يقود المايسترو أحمد العود أوركسترا حية، بمشاركة أكثر من 40 مؤدياً وراقصاً، إلى جانب مشاهد سينمائية وأزياء مصممة خصيصاً وديكورات مسرحية ومؤثرات بصرية، إضافة إلى حفل يجمع نجمي موسيقى البوب الفلبينية إيلي بوينديا وتشيتو ميراندا، إلى جانب عروض كوميدية يقدمها جيمي كار وأتول خاتري وغوراف كابور ورامي جبر.

وتتزامن الأيام الأخيرة من الموسم مع اقتراب العودة إلى المدارس، ما يوفر للعائلات خيارات ترفيهية متنوّعة، من بينها تجربة «غروتوبيا» التفاعلية في سوق الواجهة البحرية، التي تستمر حتى 31 أغسطس، إلى جانب عرض دخول الأطفال مجاناً إلى متحف مدام توسو دبي. كما تستمر حتى يوم غدٍ تجربة «طبق بـ10 دراهم»، التي تتيح تذوق أطباق مختارة لدى أكثر من 170 مطعماً مشاركاً في أنحاء دبي.

عروض موسيقية

تفتتح عطلة نهاية الأسبوع الختامية فعالياتها بحفل رامي جبر، الذي قدم أول عروضه في دبي على مسرح جافزا ون، في أمسية تستند إلى الكوميديا العربية والمواقف اليومية والعائلة والثقافة، بأسلوب تفاعلي سريع الإيقاع.

وتستقبل «دبي أوبرا» الكوميدي البريطاني جيمي كار مع عرضه «لافز فاني»، فيما يقدّم الكوميدي الهندي أتول خاتري عرضه على مسرح الإمارات في جميرا، ويعود غوراف كابور إلى مركز دبي التجاري العالمي بعرض ستاند أب كوميدي جديد.

وتختتم الحفلات الموسيقية يوم غدٍ بحفل يجمع إيلي بوينديا وتشيتو ميراندا في «كوكا كولا أرينا». ويقدّم الفنانان عرضين رئيسين منفصلين يحتفيان بموسيقى البوب الفلبينية، حيث يؤدي بوينديا مجموعة من أعماله المنفردة، إلى جانب أبرز أغنيات فرقة «Eraserheads»، بينما يقدم ميراندا أعماله الخاصة، ومجموعة من الأغنيات المرتبطة بفرقة «Parokya ni Edgar».

تجارب عائلية

لا تقتصر الأيام الأخيرة من مفاجآت صيف دبي على الحفلات والعروض، إذ تتواصل تجربة «غروتوبيا» في سوق الواجهة البحرية حتى 31 أغسطس، مقدمة للعائلات تجربة تعليمية تفاعلية حول مستقبل الغذاء والزراعة الحديثة.

وطوّرت التجربة بالتعاون مع شركة «Greeneration» المتخصصة في الزراعة العمودية، وتعرّف الأطفال إلى أساليب زراعة النباتات داخل المزارع العمودية من دون تربة، وأهمية الضوء والمياه في إنتاج الغذاء، إلى جانب رحلة المكونات المحلية من المزرعة إلى المائدة.

وتتضمن التجربة أنشطة عملية ومحطات تعليمية، ويحصل كل طفل على وعاء صغير للزراعة لمواصلة التجربة في المنزل، بينما يتيح «جواز سفر المستكشفين الصغار» للعائلات خوض مجموعة من التحديات والأنشطة في مناطق مختلفة من سوق الواجهة البحرية.

كما يتيح متحف مدام توسو دبي للعائلات الاستفادة من عرض دخول الأطفال مجاناً، إذ يحصل طفل بعمر 11 عاماً أو أقل على دخول مجاني مقابل كل شخص بالغ يدفع قيمة تذكرته، في فرصة لاستكشاف أكثر من 60 تمثالاً شمعياً، من بينها 16 تمثالاً لنجوم من الشرق الأوسط.

عروض الطعام والتسوّق

في قطاع المطاعم تستمر تجربة «طبق بـ10 دراهم» حتى 30 أغسطس، مع أطباق مختارة بسعر 10 دراهم لدى أكثر من 170 مطعماً مشاركاً في أكثر من 700 موقع في دبي. وتشمل التجربة خيارات متنوّعة من الأطباق الآسيوية والحلويات والقهوة، ولا تتطلب حجوزات أو قسائم مسبقة.

ويحمل الأسبوع الأخير كذلك عروضاً خاصة لعشاق التسوّق الفاخر ضمن «النسخة الفاخرة من مفاجآت صيف دبي»، التي توفّر تجارب حصرية في الأزياء والجمال وأسلوب الحياة، إلى جانب مجموعات محدودة الإصدار وعروض أولية للمنتجات وهدايا ومكافآت إضافية.