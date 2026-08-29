«اللوفر أبوظبي» يستضيف ظافر يوسف

يستضيف «اللوفر أبوظبي» العازف والمؤلف الموسيقي التونسي العالمي ظافر يوسف وفرقته الموسيقية في عرض فني يقام في 19 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون، وضمن برنامج مهرجان أبوظبي.

ويقدم يوسف خلال الأمسية تجربة موسيقية تجمع بين صوت العود الشرقي، وموسيقى الجاز، والتأثيرات الكلاسيكية والمعاصرة.

ويأخذ العرض الجمهور في رحلة تتجاوز الحدود التقليدية للأنماط الموسيقية، من خلال التفاعل بين الارتجال والإيقاع والصوت، مع حضور واضح للنَفَس الروحاني والشعر.