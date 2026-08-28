النوارس تُكلف البريطانيين نحو 232 مليون دولار سنويًا بسبب سرقة الطعام

لا تقتصر أضرار النوارس على إزعاج مرتادي الشواطئ البريطانية، بل تمتد إلى وجباتهم ومحافظهم أيضًا؛ إذ قدّرت دراسة حديثة قيمة الأطعمة التي تسرقها هذه الطيور أو تحاول الاستيلاء عليها بنحو 171.9 مليون جنيه إسترليني (232 مليون دولار أميركي، أي نحو 852 مليون درهم إماراتي) سنويًا.

كشفت نتائج استطلاع أجرته منصة "كومبير ذا ماركت" نشرها موقع صحيفة "إندبندنت"، وشمل 2000 شخص في المملكة المتحدة، أن 71% من المشاركين تعرضوا لسرقة طعامهم من قبل النوارس أو لمحاولات سرقته.

واحتُسبت قيمة الخسائر السنوية استنادًا إلى نسبة المتضررين، وعدد البالغين في المملكة المتحدة، ومتوسط عدد مرات تعرض الطعام للسرقة أو محاولة سرقته، إلى جانب متوسط قيمة الطعام المرتبط بكل حادثة، والتي قدرت بنحو 5.50 جنيه إسترليني.

وتصدرت وجبة السمك والبطاطس المقلية قائمة الأطعمة الأكثر استهدافًا من جانب النوارس، بعدما أفاد 72% من المشاركين بتعرضها للسرقة أو لمحاولة السرقة، تلتها السندويشات بنسبة 21%، ثم المثلجات بنسبة 20%.

ولا يبدو أن النوارس تضع الطعام وحده نصب عينيها؛ فقد أشار المشاركون إلى محاولات الطيور الاستيلاء على ألعاب الأطفال بنسبة 9%، وعلب أو زجاجات المشروبات بنسبة 7%.

النوارس تغيّر عادات البريطانيين

وأظهرت الدراسة أن سلوك هذه الطيور دفع 76% من البريطانيين إلى تغيير مكان تناول الطعام في الهواء الطلق أو الطريقة التي يتناولون بها وجباتهم لتجنب النوارس.

وقال 43% إنهم أصبحوا يخفون الطعام عن أنظار الطيور، بينما أفاد 31% بأنهم يتناولون وجباتهم بسرعة أكبر خوفًا من فقدانها.

في المقابل، قال 32% إنهم تخلوا عن وجباتهم أو تركوها للنوارس، فيما أفاد 69% ممن تعرضوا للاستهداف بأن الحادثة تكررت معهم أكثر من مرة.

ولم تقتصر التجارب على الضحايا أنفسهم، إذ قال 82% من المشاركين إنهم شاهدوا أشخاصًا آخرين يتعرضون لسرقة طعامهم من قبل النوارس.

«ضمان للنورس» لتعويض الوجبات المسروقة

وفي استجابة طريفة لنتائج الدراسة، أطلقت منصة كومبير ذا ماركت ما وصفته بأنه أول «ضمان للنورس» في بريطانيا، بالتعاون مع مطعم بيترز فيش فاكتوري في مدينة مارغيت الساحلية.

وخصصت المنصة 1000 جنيه إسترليني (نحو 3670 درهمًا إماراتيًا) لتعويض الزبائن الذين تسرق النوارس وجبات السمك والبطاطس المقلية الخاصة بهم، من خلال تقديم وجبات بديلة مجانية حتى نفاد المبلغ المخصص للمبادرة.

وقال تشارلي إيفانز، خبير الشؤون المالية في منصة "كومبير ذا ماركت"، إن النوارس أصبحت جزءًا من التجربة اليومية للبريطانيين في المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أنها لا تكتفي بخطف الطعام من أيدي الناس، وإنما أصبحت تتسبب أيضًا في خسائر مالية لهم.