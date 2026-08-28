شرطة لندن توسع أسطولها من الدراجات الكهربائية لدعم مكافحة سرقة الهواتف
أطلقت شرطة العاصمة البريطانية لندن، هذا الأسبوع، أسطولا موسعا من الدراجات الكهربائية لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".
وتعمل شرطة العاصمة البريطانية على نشر 20 دراجة كهربائية جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ 80 كيلومترا في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه بهم بعيدا عن الطرق وحتى عند صعود السلالم.
وأشاد أحد ضباط شرطة لندن بجدوى استخدام الدراجات الكهربائية والمسيّرات.
وتقول شرطة لندن إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، إذ تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار من حوالي 68 ألفا إلى 54 ألفا.
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