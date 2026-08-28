شرطة لندن توسع أسطولها من الدراجات الكهربائية لدعم مكافحة سرقة الهواتف

أطلقت شرطة العاصمة البريطانية لندن، هذا الأسبوع، أسطولا موسعا من الدراجات الكهربائية ​لملاحقة المجرمين الذين يرتكبون جرائم في الشوارع ‌مثل سرقة الهواتف، ووصف أحد كبار الضباط هذا التوسع بأنه "نقطة تحول".

وتعمل شرطة العاصمة البريطانية على نشر 20 دراجة كهربائية ​جديدة قادرة على الوصول إلى سرعات تبلغ ​80 كيلومترا في الساعة ويمكنها ملاحقة المشتبه ⁠بهم بعيدا عن الطرق وحتى عند صعود السلالم.

وأشاد أحد ضباط شرطة لندن ​بجدوى استخدام الدراجات الكهربائية والمسيّرات.

وتقول شرطة لندن إن الدراجات تساعدها بشكل خاص في التصدي لسرقات الهواتف المحمولة، إذ ​تظهر الإحصاءات انخفاض عدد الجرائم خلال الاثني عشر شهرا ​حتى مايو أيار من حوالي 68 ألفا إلى 54 ألفا.