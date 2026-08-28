بعد 12 يوماً .. "آبل" تستعد للكشف عن مفاجأتها الكبيرة بخصوص الآيفون الجديد

حددت شركة أبل موعد فعاليتها المقبلة للكشف عن أحدث منتجاتها، إذ تستعد لإقامة حدثها في 9 سبتمبر المقبل تحت شعار «Surprise and Shine»، في فعالية تترقبها الأوساط التقنية باعتبارها واحدة من أهم محطات الشركة خلال العام.

وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة مع تصاعد التوقعات بشأن ظهور أول هاتف آيفون قابل للطي من أبل، بعد سنوات من التكهنات والتسريبات التي تناولت خطط الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط منافسة متزايدة بين كبار مصنعي الهواتف الذكية.

وتشير التوقعات إلى أن الحدث سيشهد الكشف عن هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، مع ترجيحات بأن تركز أبل على تحسينات وتطويرات تدريجية في الجيل الجديد، بدلًا من تقديم تغيير شامل في التصميم.

وبحسب ما أورده موقع "TechCrunch"، فإن آيفون 18 ونسخته الأكبر لن يكونا ضمن أبرز إعلانات هذه الفعالية، إذ يُتوقع أن تؤجل أبل طرح الطراز القياسي من آيفون 18 إلى العام المقبل، ضمن استراتيجية مختلفة لمواعيد إطلاق أجهزة السلسلة.

لكن الأنظار ستتجه بدرجة أكبر إلى الهاتف القابل للطي، إذا قررت أبل إزاحة الستار عنه رسميًا خلال الحدث، بعدما أصبحت التقارير المتعلقة بالجهاز أكثر حضورًا في الفترة الأخيرة.

وتتحدث التسريبات عن هاتف بتصميم مختلف كليًا عن أجهزة آيفون الحالية، في خطوة قد تمثل دخول أبل رسميًا إلى سوق الهواتف القابلة للطي ومواجهة الأجهزة المنافسة التي سبقتها إلى هذا النوع من التصميم.

ولا يتوقف جدول التوقعات عند هواتف آيفون، إذ تشير المعلومات المتداولة إلى احتمال أن تستغل أبل الحدث للكشف عن Apple Watch Series 12 إلى جانب إصدار جديد من Apple Watch Ultra.

كما قد تحمل الفعالية إعلانات مرتبطة بأجهزة المنزل الذكي، ما يوسع نطاق الحدث خارج منتجات آيفون ويمنح أبل مساحة للكشف عن عدد من المنتجات الجديدة في مناسبة واحدة.

ومن المنتظر كذلك أن تكشف أبل عن مواعيد الإطلاق الرسمية للتحديثات البرمجية الجديدة، وفي مقدمتها iOS 27 وiPadOS 27 وmacOS Golden Gate، إلى جانب تحديثات أخرى لأنظمة تشغيل أجهزتها.

وبذلك، قد تجمع الفعالية بين الكشف عن أجهزة جديدة والإعلان عن المرحلة التالية من تحديثات منظومة أبل البرمجية، لتصبح مواعيد طرح هذه الأنظمة جزءًا آخر من التفاصيل التي ينتظرها المستخدمون.

ومن المقرر أن تستضيف Apple Park في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية الفعالية، التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الأميركي.