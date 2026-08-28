اعتقدت أنها "شيطان" .. مذيعة أخبار أمريكية تعترف بقتل والدتها طعناً

أقرت مذيعة أخبار أمريكية سابقة بذنبها في قتل والدتها البالغة من العمر 80 عامًا طعنًا داخل منزلهما في مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، في جريمة وقعت صباح يوم "الهالوين" العام الماضي، وشهدت تفاصيل صادمة كشفت عنها وثائق القضية.

واعترفت أنجيلين موك، المذيعة السابقة في قناة "KTVI Fox 2" بمدينة سانت لويس، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بحق والدتها أنيتا آفرز، في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها في أكتوبر المقبل، وفقًا لصحيفة "إندبندنت".

وتعود تفاصيل الجريمة إلى صباح يوم الهالوين، عندما عُثر على آفرز قرابة الساعة الـ7:50 صباحًا وهي مصابة بطعنات متعددة في الوجه والرقبة والجذع والذراعين.

ونُقلت الضحية إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة بعد أقل من ساعة متأثرة بإصابتها.

وبحسب إفادة "الاحتمال الوجيه" الواردة ضمن وثائق المحكمة، قدّمت موك روايتها لِما حدث أمام الشرطة، مدعية أنها دخلت غرفة والدتها فجرًا لتجدها تشحذ سكاكين، قبل أن تحاول مهاجمتها في أنحاء المنزل وهي "تنفث السموم". وزعمت المذيعة السابقة أنها قتلت والدتها بسبب "غيرتها من فرصة عمل جديدة حصلت عليها".

وخلال وجودها في غرفة الاستجواب، شوهدت موك وهي تتحدث إلى نفسها وتصف والدتها بـ"الشيطان"، كما رددت أنها كانت ستقتلها مرارًا حتى تعود إليها "والدتها الحقيقية".

وكشف باري آفرز، زوج الضحية، للشرطة عن تاريخ موك الطبي، موضحًا أنها شُخصت في وقت سابق باضطراب ثنائي القطب، قبل تعديل التشخيص لاحقًا إلى "اضطراب فصامي وجداني".

وقال إن موك كانت شديدة القرب من والدتها، كما كانت حريصة على تناول أدويتها، مشيرًا إلى أن انتهاء عملها كمذيعة أخبار جاء عقب حادثة مرتبطة بتعاطي الكحول.

وكانت محكمة مقاطعة سيدجويك قضت في يناير الماضي بعدم أهلية موك للمثول أمام المحكمة، قبل أن يُعكس القرار في نهاية يوليو؛ ما أتاح استكمال الإجراءات القضائية بحقها.

وأقرت موك بذنبها خلال جلسة استماع للأدلة، فيما حددت المحكمة يوم 5 أكتوبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم النهائي.