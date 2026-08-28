فتى هندي قضى عشر سنوات في بركة ماء بسبب مرض جلدي

ذكرت محطة (News 24 ) الهندية إن إقبال شيخ، وهو شاب من مرشد أباد في ولاية البنغال الغربية بالهند، قضى معظم نصف العقد الأخير من حياته في بركة صغيرة لأن الماء ساعد في تبريد "جلده المحترق" المؤلم. وعلى الرغم من الزيارات العديدة إلى المستشفيات والمعالجين، لم يتمكن أحد من علاج حالته أو حتى تشخيصها.

وقد يبدو من الصعب تصديق قضاء خمس سنوات ليلًا ونهارًا في بركة، ولكن وفقًا لإقبال وعائلته، فإنه يعاني من ألم مؤلم إذا ترك الماء لفترة طويلة. وهو مقتنع بأن مصيبته هي من عمل "الجن أو الجنية أو أي كيان خارق آخر".

وانتشرت مقاطع فيديو لشاب يبلغ من العمر 16 عاماً وهو مغمور بالمياه حتى رقبته، على الإنترنت، مما أثار جدلاً ساخناً حول حالته. وحدد العديد من المستخدمين على موقع Reddit أعراض إقبال على أنها أعراض حالة نادرة تسمى ألم الاحمرار. وهو يؤثر في الغالب على القدمين، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم، ومن أعراضه الأكثر شيوعًا الشعور بالحرقان في الجلد والاحمرار. وليس من الواضح ما الذي يسبب في الواقع ألم الاحمرار، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه يمكن أن يكون وراثيًا.

ونقلت مواقع تواصل اجتماعية أن قصة إقبال لفتت انتباه أنانت أمباني، وريث إمبراطورية أمباني التجارية الضخمة، الذي رتب لنقل الشاب البالغ من العمر 16 عاماً لمسافة تزيد عن ألفي كيلومتر إلى مومباي، حيث يمكن لفريق من الأطباء تشخيص حالته وعلاجها.