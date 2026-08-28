يوم المرأة الإماراتية يحتفي برائدات أعمال من عضوات «بكل فخر من دبي»

احتفى منتدى المرأة الإماراتية 2026 بنماذج ملهمة من رائدات الأعمال الإماراتيات، مسلطاً الضوء على مشاريع وطنية واعدة تقودها عضوات في مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال، ودورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأتاحت المشاركة لعضوات «بكل فخر من دبي» فرصة استعراض مشاريعهن ومنتجاتهن أمام مجموعة من القيادات التنفيذية وصُنّاع القرار وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يُعزّز فرص التعريف بالمشاريع الإماراتية الواعدة، ويفتح أمامها قنوات جديدة للتعاون وبناء الشراكات، وتوسيع نطاق أعمالها، وصولاً إلى تعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

وقالت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي: «نفخر بما حققته رائدات الأعمال الإماراتيات من حضور مميّز في المشهد الإبداعي، وإسهاماتهن في تحول الأفكار إلى مشاريع ناجحة تحمل هوية إماراتية مميّزة تمتلك مقومات النمو والمنافسة، ومن خلال مبادرة (بكل فخر من دبي)، نحرص على دعم هذه النماذج، وإبراز قصص نجاحها، وفتح مسارات جديدة أمامها للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور والأسواق».

وأكدت السويدي أن دعم المواهب والمشاريع الوطنية يُمثّل محوراً أساسياً في عمل «براند دبي»، مشيرة إلى أن «بكل فخر من دبي» تواصل العمل على إبراز المشاريع المتميّزة التي انطلقت من دبي، وتعزيز حضورها، وتسليط الضوء على أصحابها وقصص نجاحهم، بما يعكس التنوع والإبداع اللذين يتميّز بهما مجتمع دبي.

وتعكس مشاركة رائدات الأعمال الإماراتيات في المنتدى التطور الذي حققته المرأة في الانتقال من المشاركة في النشاط الاقتصادي إلى تأسيس مشاريع وعلامات تجارية قادرة على النمو والمنافسة، مستفيدة من البيئة الداعمة لريادة الأعمال التي توفرها دبي، وما تتيحه من فرص أمام أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

وتضم قائمة رائدات الأعمال والمشاريع الريادية المشاركة في المنتدى كلاً من: مريم صالح مؤسِّسة «إكس أو كوفي بوتيك» وهي علامة محلية متخصصة في القهوة المختصة، وهند الملا مؤسِّسة «هوم بيكري»، إحدى قصص النجاح الإماراتية البارزة في قطاع الأغذية والضيافة، حيث بدأت فكرة المشروع من مطبخ المنزل في دبي عام 2011 قبل أن تتحول إلى علامة تجارية محلية ناجحة تتمتع بحضور متنامٍ في دولة الإمارات والمنطقة، كما تشارك هند مجان، مؤسِّسة العلامة التجارية «سديم كافيه» التي تقدم مفهوماً مختلفاً للقهوة المختصة في دبي.

شيماء السويدي:

• نحرص على دعم المرأة الإماراتية، وإبراز قصص نجاحها.