«حاضنة أمازون».. 20 موهبة إماراتية على طريق ريادة الأعمال الرقمية

أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز»، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، و«Amazon Ads»، عن فتح باب التقديم لـ«حاضنة أمازون لصناع المحتوى»، التي تم الإعلان عنها خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع في يناير الماضي، لتمكين صنّاع المحتوى في دولة الإمارات من إطلاق منتجاتهم الخاصة، وتوسيع نطاقها عبر منصة «Amazon.ae».

وتأتي هذه المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مقر المؤثرين و«Amazon Ads»، بهدف تحويل صنّاع المحتوى في دولة الإمارات إلى رواد أعمال وأصحاب علامات تجارية مستدامة ومدرجة عالمياً عبر منصة Amazon.ae.

ويستمر استقبال مشاركات الراغبين في الالتحاق بالحاضنة عبر الرابط https://creatorshq.com/amazon-creators-foundry/إلى التاسع من سبتمبر المقبل، حيث سيتم، بعد دراسة الطلبات المقدمة بناءً على الشروط المحددة والمعايير الدقيقة، اختيار 20 صانع محتوى من بين المتقدمين المستعدين لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها على Amazon.ae، ما يتيح لهم فرصة التوسع عالمياً في عدد كبير من الدول التي تشمل أجزاء واسعة من أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

حوافز استثنائية

يوفر البرنامج لصنّاع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم وتوسيع نطاقها، والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، وسيستفيد المشاركون من مجموعة متكاملة من الموارد وخدمات الدعم، تشمل إدارة حسابات مخصصة، وواجهات متاجر مميزة، وقوائم منتجات مُحسّنة لسهولة الوصول إليها، ورصيداً إعلانياً على Amazon Ads وأدوات لتعزيز الظهور، إلى جانب حوارات مع كبار القادة من أمازون، وورش عمل ربع سنوية تغطي أساسيات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، واستراتيجيات الفعاليات ذات الإقبال الكبير.

تحول استراتيجي

وأكدت نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، عالية الحمادي، أن مقر المؤثرين ينطلق في خططه ومبادراته النوعية من التحول الاستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات للانتقال باقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق الاستثمار المستدام والتجارة الرقمية العابرة للحدود، مشيرة إلى أن حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى تمثل مبادرة مبتكرة، تؤسس لنموذج مهم في تحفيز صناع المحتوى على تنمية أعمالهم ليصبحوا أصحاب علامات تجارية تسهم بفاعلية في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

وقالت إن هذه المبادرة تنطلق من رؤية مقر المؤثرين الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمواهب والعقول المبدعة، من خلال تعزيز بيئة متكاملة تمنحهم الأدوات، والتسهيلات، والحوافز الاستثمارية لتحويل مواهبهم وإبداعاتهم إلى مشاريع استثمارية، وتسهيل وصولهم إلى جمهور أوسع حول العالم، ويعمل مقر المؤثرين من خلال الشراكات الاستراتيجية التي يعقدها مع مختلف الشركات والمنصات الرقمية العالمية، على إعداد جيل جديد من رواد الأعمال الرقميين.

اقتصاد المستقبل

وقال المدير العام لـAmazon Ads في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، رايان كراكي، إن المبدعين وصنّاع المحتوى في دولة الإمارات يمثلون اليوم قوة دفع حقيقية لتشكيل الثقافة الإيجابية ونمو اقتصاد المستقبل. وتوفر حاضنة أمازون لصنّاع المحتوى البنية التحتية اللازمة لتحويل هذا التأثير إلى نجاح دائم.

وأضاف أن الحاضنة التي تم إطلاقها بالشراكة مع مقر المؤثرين تمثّل جسراً استراتيجياً يربط بين الرؤية الإبداعية لصنّاع المحتوى وطموحاتهم لبناء علامات تجارية مستدامة تمتلك مقومات النجاح.

معايير وشروط التقدم

وتتضمن معايير وشروط التقدم لـ«حاضنة أمازون لصناع المحتوى» أن يكون المتقدمون من المقيمين في دولة الإمارات، وأن يكون لديهم نشاط تجاري قائم (بيع المنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو قنوات أخرى)، وأن يكونوا حاصلين على رخصة للتجارة الإلكترونية سارية المفعول في دبي أو على استعداد للحصول عليها، وأن يصل عدد متابعيهم إلى 100 ألف متابع كحد أدنى.

وتوفر حاضنة أمازون لصناع المحتوى المؤهلين دعماً شاملاً ومتكاملاً لإطلاق منتجاتهم والوصول إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت، حيث سيخضع صنّاع المحتوى المختارون لبرنامج إرشادي شامل لتأسيس متجرهم الإلكتروني، بدءاً من الحصول على رخصة تجارية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وإنشاء حساب بائع على Amazon.ae، وصولاً إلى عرض منتجاتهم، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون (FBA)، وإطلاق حملاتهم الإعلانية الأولى.

تسجيل العلامة التجارية

يقدم البرنامج للمؤهلين خدمات إعلانية شاملة على أمازون، بما في ذلك ميزانية وسائط أمازون DSP التي تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار لكل صانع محتوى، ومضاهاة حوافز إعلانات أمازون المدعومة بقيمة 2000 دولار لكل صانع محتوى لبدء حملته، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتطوير مهارات التسويق عبر Amazon Ads، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة أمازون مرتين سنوياً.

وتمثل مبادرة «حاضنة أمازون لصناع المحتوى» فصلاً جديداً في مسيرة اقتصاد صنّاع المحتوى في دولة الإمارات، من خلال تحويل التأثير الإبداعي إلى أعمال مستدامة وقابلة للتوسع، مع ترسيخ مكانة المنطقة في طليعة ريادة الأعمال الرقمية.