شريكة في مسيرة الوطن

لم تكن مسيرة المرأة الإماراتية منفصلة عن مسيرة الوطن، فمنذ البدايات كانت شريكة في تحمّل مسؤوليات الحياة، وفي رعاية الأسرة، وإدارة شؤون المنزل، والعمل في البيئات الصعبة، إلى جانب الرجل، لتواصل الأجيال بعدها هذه المسيرة في التعليم والعمل والاقتصاد والإدارة ومختلف مجالات الحياة، وتحكي تجربة المرأة الإماراتية قصة تحوّل مجتمع بأكمله، إذ لم تكتفِ بمواكبة التطور، بل كانت شريكاً في صناعته، وأسهمت في بناء أجيال متعلمة، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير المؤسسات، والعمل في مجالات العلوم والطب والهندسة والتكنولوجيا والقضاء والدبلوماسية والفضاء وريادة الأعمال، وغيرها من المجالات التي تقوم عليها دولة المستقبل.