أغنية دوللي بارتون الأخيرة.. سرّ في صندوق حتى 2045

بعد رحيل المغنية الأميركية الشهيرة، دوللي بارتون، عن 80 عاماً، سيبقى أحد أسرارها الفنية محفوظاً لنحو عقدين من الزمن، إذ من المقرر الكشف عن أغنية أخيرة وضعتها بنفسها داخل صندوق موصد في مدينة ملاهي «دوللي وود» بولاية تينيسي الأميركية، قبل حلول الذكرى المئوية لميلادها، وبحسب الموقع الرسمي للمغنية الراحلة، ستُفتح محتويات «دريم بوكس» (صندوق الأحلام) عام 2045، قبل ما كان سيوافق عيد ميلاد بارتون الـ100 في 19 يناير 2046، ويُعتقد أن الصندوق يحتوي على أغنية تحمل اسم «ماي بليس إن هيستوري» (مكاني في التاريخ)، إلى جانب مواد قالت بارتون إنها ستشارك من خلالها «آمالها وأحلامها للمستقبل».

ويحتفظ الصندوق، الموجود في منتجع «دريم مور»، التابع لمدينة ملاهي «دوللي وود»، بمجموعة من المقتنيات التي اختارتها بارتون بنفسها، من بينها نسخة من كتابها «دريم مور: سيليبريت ذا دريمر إن يو»، وقطعة خشبية من مقدمة منزل طفولتها في ولاية تينيسي، أمّا المفاجأة الأكبر، فتتمثّل في صندوق غامض مغلق مصنوع من خشب الكستناء، لا يعرف محتوياته سوى بارتون نفسها، ما يجعل لحظة فتحه بعد نحو 19 عاماً موعداً منتظراً للكشف عن آخر ما أرادت أن تتركه لجمهورها، وتحوّل «صندوق الأحلام» بذلك إلى رسالة مؤجلة من الفنانة إلى أجيال لم تكن قد استمعت بعد إلى كلمتها الأخيرة، إذ صممت بارتون محتوياته لتصل إلى جمهورها في المستقبل.

وكان قد أُعلن عن وفاة دوللي بارتون، عن 80 عاماً، أول من أمس.