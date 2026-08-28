روبوت يسرّع إذابة الجلطات ويرصد الخلايا السرطانية

طوّر علماء صينيون روبوتاً صغيراً وناعماً مغطى ببنى دقيقة تشبه الشعيرات، ويمكنه التحكم في تدفق الدم موضعياً، ما قد يتيح إيصال الأدوية بدقة إلى جدران الأوعية الدموية، وتسريع تفكك الجلطات، ورصد الخلايا السرطانية النادرة.

وأطلق الباحثون على الروبوت اسم «CiliaVine»، ويُثبّت الروبوت على سلك توجيه طبي، ويستخدم حقولاً مغناطيسية لتحريك أهدابه المرنة الدقيقة وفق أنماط مختلفة، بما يسمح بتوجيه المواد نحو جدار الوعاء الدموي أو بعيداً عنه، أو توليد دوامات صغيرة لخلط السوائل المحيطة، وفي الاختبارات المخبرية ساعد الروبوت على إيصال كمية أكبر من دواء نموذجي إلى جدار الوعاء الدموي، كما أسهم في تسريع إذابة الجلطات، إذ انحلت الجلطات في نحو 40 دقيقة عند استخدامه مع دواء إذابة الجلطات tPA، مقارنة بنحو 70 دقيقة من دونه.

واختبر الباحثون أيضاً قدرة الروبوت على رصد الخلايا السرطانية المنتشرة في الدم.