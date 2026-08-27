يقتل حوالي 725 ألف شخص كل عام .. لن تُصدِّق من هو القاتل رقم واحد على وجه الأرض !

أصبح لأخطر قاتل على وجه الأرض يوماً عالمياً خاصاً به والذي يصادف يوم 20 أغسطس من كل عام. تخليدا لتاريخ اكتشاف عالم الفطريات البريطاني رونالد روس في عام 1897 أن بعوض الأنوفيلس ينقل الملاريا.

والمقصود بالقاتل رقم واحد على وجه الأرض هنا هو البعوض، فهو أخطر كائن على الأرض بالنسبة للإنسان. وبحسب البيانات، يقتل البعوض ما يقرب من 725 ألف شخص كل عام، وهو عدد أكبر بكثير من أسماك القرش والأسود والحيوانات والحشرات الأخرى. ويمكن للبعوض أن ينشر أكثر من 15 نوعا من الأمراض المعدية مثل الملاريا، وحمى الضنك، وزيكا.

وبحسب الإحصائيات، يحتل البعوض مكانة متقدمة بين الحشرات من حيث عدد الأشخاص الذين يقتلون بسبب لدغاتها. ويرجع ذلك إلى أن لدغة البعوض هي مصدر خصب للطفيليات التي تدخل معها مجرى الدم البشري، ما قد يؤدي إلى تطور الملاريا والحمى الاستوائية والصفراء والتهاب الدماغ والتهاب الكبد.

ومن الحقائق المثيرة حول البعوض أنها حشرات موغلة في القدم. حيث عثر علماء الحفريات على متحجرة لبعوضة عمرها حوالي 46 مليون سنة وبطنها مملوء بالدم، ويعتقد أن هذه الحشرات ظهرت على الأرض منذ حوالي 145 مليون عام، وهذا يعني أن البعوض كان موجودا بالفعل في زمن الديناصورات.

ويعتقد العلماء أن البعوض القديم كانت لديه أجزاء فم ثاقبة وممتصة ومكيفة للتغذية على الدم، فعلى سبيل المثال، وجد أن ذكور أحد الأنواع يتمتع بأجزاء فم مسننة، وهذا أمر غير معتاد، لأن ذكور البعوض المعاصر لا يشربون الدم. كما اتضح أن مص الدماء في الماضي البعيد، كان أكثر شيوعًا بين البعوض، وفيما بعد تم الحفاظ على هذه السمة عند الإناث فقط.