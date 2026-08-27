4 جثث خلال 72 ساعة .. "قاتل متسلسل" يثير رعب جزيرة كورية

أثار العثور على جثث 4 أشخاص مفقودين خلال 72 ساعة فقط في جزيرة "جيجو" الكورية الجنوبية، موجة عارمة من القلق والذعر، وسط مخاوف من وجود "قاتل متسلسل".

وتحولت الجزيرة السياحية الشهيرة إلى مركز لتحقيق أمني واسع النطاق، وسط مخاوف متصاعدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من وجود "قاتل متسلسل"، ورغم عدم صدور إعلان رسمي يؤكد ذلك أو يربط أسباب الوفاة بجريمة منظمة، حسب موقع "لايد بايبل".

وعثر يوم الاثنين على جثة جانغ مي ران، البالغة من العمر 37 عامًا، في مزرعة نخيل تبعد 500 متر عن مكان إقامتها بعد 104 أيام من الإبلاغ عن فقدانها، حيث يرجح انتحارها وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما تم العثور على جثة رجل في الستينيات من عمره يوم السبت بعد 50 يومًا من بلاغ فقدانه، وجثة رجل سبعيني انتشلها أحد الصيادين، وجثة رابعة لم تحدد هويتها بالقرب من واد في منطقة "آيوول-إيوب" بمدينة جيجو.

وأدت التحقيقات إلى اعتقال ضابط شرطة يبلغ من العمر 35 عامًا، يدعى "بو"، بتهم الإهمال في أداء الواجب، وتزوير سجلات إلكترونية، وإعاقة العمل لإغلاق قضايا مفقودين قبل أوانها.

وتراجع الشرطة حاليًا 298 قضية تعامل معها "بو"، محددة 10 قضايا لشبهة الإغلاق غير السليم، مع إيقاف 4 ضباط كبار في مركز شرطة "جيجو سيوبو" وتكليف الوكالة الوطنية للشرطة بإجراء تحقيق داخلي حول مستوى الإشراف.

وأصدرت مقاطعة جيجو بيانًا أعربت فيه عن أسفها لتداول "حقائق غير مؤكدة وتفسيرات مبالغ فيها"، داعية للامتناع عن بث الشائعات ومؤكدة التزام السلطات التام بضمان أمن السكان والسياح.

ودخل الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ، على خط الأزمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، محذرًا من أن "التراجع في الانضباط وانعدام المسؤولية داخل الشرطة أصبحا مشكلة خطيرة"، ومشددًا على ضرورة تعزيز المساءلة بما يتناسب مع صلاحيات الجهاز الأمني الواسعة.

وعلى إثر الأزمة، بدأت أجهزة الشرطة في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية مراجعة شاملة لبلاغات المفقودين المغلقة منذ عام 2024، بما يشمل 92,800 بلاغ في العاصمة سيؤول و25,605 بلاغات في "بوسان"، والتي كانت نسبة الإغلاق فيها قد بلغت 99%.