"تويتر" وطائرها الأزرق يعودان إلى الإنترنت بإسم "تويتر الآن"

عاد اسم "تويتر" وشعار الطائر الأزرق إلى الإنترنت عبر منصة اجتماعية جديدة تحمل اسم "تويتر الآن" أو Twitter.now، أطلقتها شركة أميركية ناشئة في مرحلة الوصول المبكر، رغم استمرار نزاع قضائي مع شركة "إكس" بشأن حقوق العلامة التجارية.

وتقف وراء المشروع شركة "عملية الطائر الأزرق" Operation Bluebird المسجلة في ولاية فرجينيا، والتي تزعم أن شركة "إكس" تخلت قانونياً عن علامتي "Twitter" و"Tweet" عندما أعاد إيلون ماسك تسمية المنصة الأصلية باسم "X"، وأزال شعار الطائر الأزرق والمصطلحات المرتبطة بتويتر من منتجات الشركة وتسويقها.

لكن هذا الادعاء يمثل موقف الشركة الناشئة في نزاع لم يُحسم قضائياً، بينما تتمسك "إكس" بملكيتها للاسم والشعار وتتهم منافستها بمحاولة استغلال شهرة إحدى أبرز العلامات التجارية في العالم. وقال ستيفن كوتس، أحد مؤسسي "عملية الطائر الأزرق" والمحامي السابق للعلامات التجارية في تويتر: "نحن شركة صغيرة، لدينا مستثمرون ولدينا منتج. انتظرنا أشهراً طويلة لإطلاقه، ولن ننتظر أكثر"، وفق ما نقلته Ars Technica.

وفتحت المنصة باب الوصول المبكر أمام المستخدمين مقابل 20 دولاراً، ما يتيح لهم حجز أسماء حساباتهم والحصول على رقم وشارة خاصة بوصفهم من الأعضاء المؤسسين.

كما تعرض المنصة فئة أخرى تبدأ مساهمتها من 40 دولاراً، وتطلق على أصحابها اسم "المقاتلين"، إذ تقول إن هذه الأموال ستُستخدم في تطوير المنتج وتمويل المعركة القانونية المتعلقة بالاسم.

ولا يعني ذلك أن المنصة أصبحت متاحة لجميع المستخدمين، بل لا تزال في مرحلة الوصول المبكر، على أن تفتح أبوابها أمام أعداد أكبر لاحقاً، وفق الموقع الرسمي لمنصة "تويتر الآن" Twitter.now.

وتقول الشركة إن هدفها تقليل انتشار المحتوى منخفض الثقة بدلاً من حذفه أو حظر صاحبه، لكن هذه الخصائص لا تزال جزءاً من رؤية المنصة وبعضها لم يطرح بصورة نهائية.وبذلك، عاد اسم "تويتر" فعلياً إلى الإنترنت، لكن استمراره سيبقى معلقاً على نتيجة المعركة القضائية مع "إكس"، وما إذا كان انتقال المنصة الأصلية إلى هويتها الجديدة يمثل تخلياً قانونياً عن اسم ارتبط بها منذ إطلاقها عام 2006، أم مجرد إعادة تسمية لا تمس حقوق ملكيته.