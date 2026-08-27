حالة طبية تدهش اﻷطباء في الهند .. ولادة طفل بأربعة أذرع وأربعة أرجل

أذهل طفل حديث الولادة الأطباء في الهند بعد ولادته بـ4 أذرع و4 أرجل، في حالة نادرة يعتقد أنها "توأم طفيلي"، حيث يكون أحد التوأمين غير مكتمل النمو في الرحم لكنه يظل ملتصقا بأخيه.

وولد الطفل في 23 أغسطس لوالدته ريتا أهيروار (29 عاما)، في مركز صحي بمنطقة لكوش ناغار في ولاية ماديا براديش الهندية، بوزن 3 كيلوغرامات، وكانت الأطراف الإضافية ملتصقة بجذعه العلوي وبطنه.

وعندما علم والد الطفل، شيفتشاران أهيروار، بحالة ابنه، هرع لرؤيته ووصف ولادته بأنها "هدية من الله". وأكد الأطباء أن حالة الطفل مستقرة، لكنهم يحتاجون إلى مزيد من التقييم قبل أي تدخل علاجي، ومن المقرر إجراء فحوصات تصويرية مفصلة لتحديد كيفية اتصال الأطراف الإضافية بجسمه، وتقييم الأوعية الدموية والعظام والدورة الدموية والأعضاء الداخلية، قبل نقله جوا إلى مستشفى جابالبور المتخصص على بعد 50 كيلومترا.

وقال الدكتور سينغ، المشرف على الحالة، إن هذه حالة نادرة جدا من التوائم الملتصقة، واصفا إياها بأنها "حالة واحدة في المليون". أما الممرضة سافيتا، التي تعمل في المركز لأكثر من 14 عاما، فأعربت عن دهشتها، قائلة: "هذه أول حالة من نوعها أواجهها في مسيرتي المهنية. في حالات التوائم الملتصقة التقليدية، ينمو طفلان ملتصقان في رحم الأم، لكن هنا نما أحد الأطفال بشكل كامل بينما تطور لدى الآخر أذرع وأرجل فقط (دون بقية الجسد)". وهذا ما يجعل هذه الحالة تصنف ضمن التوائم الطفيلية، وهي شكل نادر من أشكال التوائم الملتصقة حيث يكون أحد التوأمين غير مكتمل النمو ويعتمد على الآخر للبقاء.

فما هو التوأم الطفيلي؟

التوأم الطفيلي (parasitic twin) هو حالة نادرة للغاية لا ينمو فيها أحد التوأمين بشكل كامل لكنه يبقى ملتصقا بالتوأم الآخر (التوأم السائد)، الذي ينمو بشكل طبيعي لكنه يولد بأطراف إضافية وأحيانا بأعضاء وأنسجة إضافية. ويكون التوأم السائد عرضة لمضاعفات صحية وغالبا ما يحتاج إلى جراحة بعد الولادة مباشرة لإزالة الأطراف والأنسجة الزائدة.

وما تزال أسباب هذه الحالة غير معروفة، لكن إحدى النظريات تشير إلى أن جزءا من الجنين لا ينقسم تماما في مرحلة مبكرة من الحمل بتوأم متطابق. ففي الحمل الطبيعي بتوأم متطابق، تنقسم بويضة مخصبة واحدة إلى اثنين، لكن إذا فشل الانقسام الكامل، يتكون توأم ملتصق، وفي بعض الحالات يتم امتصاص أحد الأجنة جزئيا من قبل الآخر، ما يوقف نموه ويحوله إلى توأم طفيلي. ويمكن اكتشاف هذه الحالة أثناء الحمل، لكن قد لا تظهر بوضوح في التصوير الطبي اعتمادا على حجم وموقع التشوه.