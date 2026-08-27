رئيسة وزراء الدنمارك للشعب: لا ترسلوا لي نصائح تجميلية .. إنشغلوا بشيء آخر غير أنفي !

سئمت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، من تلقي نصائح تجميلية غير مرغوب فيها. وكتبت فريدريكسن، البالغة من العمر 48 عامًا، على حسابها في إنستغرام يوم الاثنين الماضي أنها عادت لتوها من رحلة إلى أوكرانيا، حيث تعرضت لأصوات صفارات الإنذار وسط الحرب الدائرة، لتجد رسالة من جراح تجميل يعرض عليها "إصلاح تلك البقعة الصغيرة على أنفها".

وتابعت: "لقد فقدتُ العدّ من كثرة الرسائل التي تلقيتها على مر السنين بشأن مظهري، وخاصةً تلك التي تقول إن أسناني قبيحة وشعري خفيف، وأن لديّ "ثؤلولًا" قبيحًا على أنفي، ونصائح حسنة النية بحقن البوتوكس".

ونشرت صورةً لرسالة جراح التجميل دون الكشف عن هويته. كما نشرت ردها: "لا، أنا راضية عن جسدي، ولا أحتاج حقًا إلى رأي جراح تجميل رجل!"

وفريدريكسن، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي وثاني رئيسة وزراء في تاريخ الدنمارك، تتولى الآن ولايتها الثالثة، ما يجعلها واحدة من أطول القادة خدمةً وأكثرهم خبرةً في أوروبا. تقود فريدريكسن هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ منتصف عام 2019

وعلى حسابها في إنستغرام، أكدت فريدريكسن أنها لا تتدخل في مظهر الآخرين، وكتبت وفقا لمحطة "سي بي سي" : "أنا راضية تمامًا عن جسدي - كما هو الحال بالنسبة لامرأة تقترب من الخمسين".

وأضافت: "إذا كنتم ستراسلونني (وأنا أرحب بذلك بكل سرور)، آمل أن تستغلوا وقتكم في الحديث عن أمور أكثر أهمية، وليس عن أنفي".

وقالت رئيسة الوزراء أيضاً إن نصائح واقتراحات التجميل غير المرغوب فيها جعلتها تشعر "بالاستياء"، وأضافت: "اليوم، أرسل لكم جميعاً مشاعر محبة إضافية، أنتم الذين تضطرون إلى تحمل "العيوب المثالية" التي نحملها جميعاً كل يوم".