السجن 8 سنوات لشاب طلب 300 بيتزا لعناوين وهمية

أعلن المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في بولندا مؤخرًا عن إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من مدينة شتشيتسين، للاشتباه في ارتكابه جرائم التحرش والمطاردة وانتحال الشخصية، والتسبب بخسائر مالية فادحة لعدد من الشركات البولندية، وذلك من خلال طلب مئات طلبات البيتزا إلى عناوين عشوائية في أنحاء البلاد.

ووفقًا لتحقيق أجرته الشرطة البولندية، لم تقتصر طلبات البيتزا التي قدمها المشتبه به الشاب في هذه القضية الغريبة على معلومات تفصيلية عن الضحايا، والتي لا يعرفها إلا الضحايا أنفسهم أو أقرب أصدقائهم وأقاربهم، بل تضمنت أيضًا تهديدات خطيرة كاختطاف قاصر، وإضرام النار في أماكن العمل، والتسبب عمدًا في حوادث سير. وقد أفادت التقارير أن هذا الأمر ترك العديد من ضحاياه يشعرون بالتهديد والتعذيب.

وكانت معظم طلبات توصيل البيتزا الوهمية وفقا لموقع "أوديتي" موجهة إلى عناوين في شتشيتسين، لكن ما لا يقل عن بضع عشرات منها استهدفت عناوين في مدن بولندية رئيسية مثل فروتسواف وكراكوف ووارسو. رغم تكبّد العديد من المطاعم خسائر فادحة جراء تنفيذ الطلبات، رُفضت بعض عمليات التسليم لأسباب فنية.

وفي إحدى الحالات، يُعتقد أن المشتبه به، البالغ من العمر 23 عامًا، طلب 300 بيتزا بقيمة إجمالية تجاوزت 37,000 زلوتي (10,000 دولار أمريكي). وفي حالات أخرى، ألغت المطاعم الطلبات نظرًا لكثرة البيتزا التي حالت دون تجهيزها في الوقت المناسب.

وداهم ضباط من المكتب المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية وإدارة التحقيقات في مقر شرطة بلدية شتشيتسين منزل المشتبه به مؤخرًا، وصادروا أجهزة ووسائط تخزين بيانات يُشتبه في استخدامها في عملية طلب البيتزا المكلفة هذه.

وفي حال إدانته، يُواجه الشاب البالغ من العمر 23 عامًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات. أما دوافعه، فلا يزال المحققون يحاولون كشفها.