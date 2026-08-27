فتح باب المشاركة في «النخلة في عيون العالم» و«بألسنة الشعراء»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، عن فتح باب المشاركة في الدورة الـ18 من المسابقة الدولية لتصوير شجرة نخيل التمر «النخلة في عيون العالم 2027»، والدورة الـ11 من المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء2027».

وتأتي المسابقتان تأكيداً على المكانة الثقافية والتراثية والإنسانية لشجرة نخيل التمر، وتسليط الضوء على دور الإبداع الفني والأدبي في توثيق علاقتها بالإنسان والبيئة والمجتمع، باعتبارها رمزاً للعطاء والحياة والذاكرة والتراث المشترك بين الشعوب والأجيال.

ودعت الجائزة الفنانين ومحبي التصوير الضوئي، من الهواة والمحترفين من مختلف دول العالم، إلى المشاركة في الدورة الـ18 من مسابقة «النخلة في عيون العالم»، تقديراً لشجرة النخيل، وتعزيزاً لدور الصورة الفوتوغرافية في توثيق الموروث البيئي والثقافي وإغناء الذاكرة الإنسانية.

كما فتحت الجائزة باب المشاركة في الدورة الـ11 من المسابقة الدولية «النخلة بألسنة الشعراء»، داعية المبدعين من مختلف الدول العربية إلى المشاركة، من خلال الشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي.

وأكدت الجائزة أن آخر موعد لتسلم الصور والقصائد هو 15 ديسمبر المقبل، ومن المقرر إعلان أسماء الفائزين بالمسابقتين خلال فبراير المقبل.