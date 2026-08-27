«عالم فيراري أبوظبي» تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

تحتفي «عالم فيراري جزيرة ياس - أبوظبي» بيوم المرأة الإماراتية، في 30 أغسطس الجاري، عبر فعالية «سباق جري السيدات» في نسختها الثالثة التي تتيح للسيدات فرصة لخوض تجربة رياضية تجمع الصديقات في أجواء حماسية تجمع بين اللياقة البدنية والمتعة والمنافسة الودية.

وينطلق السباق من داخل المدينة الترفيهية ويُختتم فيها، ويأخذ المشاركات في مسار يمر ضمنها، وعبر «ياس مول»، قبل العودة مروراً بمنطقة «القرية الإيطالية» النابضة بالحياة، ضمن أجواء داخلية مكيفة بالكامل، توفر تجربة مريحة بعيداً عن حرارة الصيف.

وتوفر الفعالية مسافات متنوعة تناسب مختلف مستويات اللياقة البدنية، لاستقطاب الجميع.