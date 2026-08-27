رائدة فضاء تلفت الأنظار بـ «فرشاة أسنان»: لا تتوقفوا عن الحلم

نفّذت الرائدة الفرنسية، صوفي أدونو، أول من أمس، ثاني طلعة لها بالفضاء في محيط المحطة الدولية، لتكمل عملية إصلاح هوائي كانت قد بدأتها قبل أسبوع.

وخلال ست ساعات ونصف الساعة، عملت صوفي أدونو خارج المحطة الفضائية، إلى جانب الرائد الأميركي أنيل مينن.

ونجح الرائدان في إرساء هوائي جديد تحت اسم «سبياس تو غراوند»، يتيح للمحطة التواصل مع مركز التحكم التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في هيوستن بكاليفورنيا.

وسبق للثنائي أن أجرى طلعة سابقة، في 18 الجاري، كانت الأولى لرائدة فرنسية، وقبل أدونو كان أربعة فرنسيين قد سبحوا حول المحطة الفضائية، آخرهم توما بيسكيه.

وخلال الطلعة الأولى، واجه الرائدان صعوبات حالت دون إنجازهما المهمة، غير أنه تسنى لهما هذه المرة استبدال الهوائي، في عملية طويلة استخدمت فيها أدونو فرشاة أسنان، بحسب المشاهد التي بثتها «ناسا»، ما أثار تعجب المتابعين.

وقالت «ناسا» إن رائدَي الفضاء كانا قد أزالا هوائياً معطلاً خلال مهمة سير سابقة في الفضاء، لكن لم يكن لديهما الوقت الكافي لتركيب البديل، ولم تتأثر الاتصالات مع محطة الفضاء الدولية خلال هذه الفترة.

وقالت أدونو بعد عودتها إلى المحطة: «معاً تخطينا الصعوبات».

وأضافت متوجهة إلى الجيل الجديد: «لا تستخفوا أبداً بما في وسع البشرية تحقيقه عندما تعمل يداً بيد، يمكننا استكشاف الكثير والابتداع أكثر، لا تتوقّفوا عن الحلم».

وفي فبراير الماضي، باتت صوفي أدونو المهندسة والطيارة الاختبارية، البالغة 44 عاماً، ثاني فرنسية في التاريخ تقوم برحلة إلى الفضاء بعد الرائدة كلودي إنيوري في 1996 و2001.