عالقون بين السماء والأرض لساعات بسبب عطل في الأرجوحة

علق 23 شخصاً على ارتفاع شاهق فوق الأرض لنحو ثلاث ساعات، بعدما تعطلت لعبة أرجوحة في أحد المعارض بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا، حسبما أفادت الشرطة.

وتوقفت اللعبة، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بسبب عطل فني، ما استدعى استجابة واسعة من الشرطة وفرق الإطفاء، في الوقت الذي جرت محاولات لإنزال اللعبة ومنع حالة من الذعر بين العالقين.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن الركاب علقوا على ارتفاع نحو 30 متراً فوق سطح الأرض.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن اللعبة أعيد تشغيلها بعد منتصف الليل بقليل، وتمكّن العالقون من النزول سالمين ومن دون الحاجة إلى مساعدة من رجال الإطفاء.

وتعد اللعبة جزءاً من معرض «زومر دوم» في هامبورغ، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، ويقام الحدث هذا العام لخمسة أسابيع للمرة الأولى، بعدما كان يستمر أربعة أسابيع في السابق، ووفقاً للمنظمين زار معرض «زومر دوم» أكثر من 1.3 مليون شخص العام الماضي.