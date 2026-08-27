«تريندز» إلى «موسكو للكتاب» بـ 500 إصدار وشراكة معرفية

يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات»، التابع لمجموعة «تريندز»، للمرة الأولى في معرض موسكو الدولي للكتاب 2026، باعتباره شريكاً معرفياً للنسخة الـ39 من المعرض، الذي تنطلق فعالياته، من الثاني إلى السادس من سبتمبر المقبل، بمجمع «غوستيني دور» للمعارض في العاصمة الروسية موسكو.

ويقدم «تريندز» في جناحه ما يزيد على 500 إصدار بحثي متنوع، إلى جانب مجموعة متميزة من السلاسل العلمية والكتب الأصيلة والمترجمة، والدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاستشرافية.

وتتضمن مشاركته برنامجاً معرفياً غنياً بالفعاليات البحثية والعلمية التفاعلية، يشمل أكثر من أربع ندوات وجلسات نقاشية، ستحلل عدداً من القضايا الدولية الراهنة، فضلاً عن إطلاق إصدارات ودراسات جديدة، إضافة إلى تنظيم مجموعة من اللقاءات الفكرية والمناقشات العلمية مع الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين. ويوقع «تريندز»، على هامش مشاركته في المعرض، عدداً من مذكرات التفاهم واتفاقات التعاون الاستراتيجية مع مؤسسات أكاديمية ومراكز فكر ومعاهد روسية، إلى جانب عقد سلسلة اجتماعات ومناقشات من جامعات ومراكز بحثية، بغرض تفعيل التعاون والشراكة القائمة.

من جهته، قال المدير العام لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، محمد السالمي، إن المشاركة الأولى في معرض موسكو الدولي للكتاب، كشريك معرفي لنسخة 2026 من المعرض، تشكل محطة نوعية في مسيرة «تريندز» نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي كأداة فاعلة لفهم المتغيرات وصياغة استراتيجيات المستقبل، مضيفاً أن الجناح لا يقدم مادة معرفية فحسب، بل يفتح قنوات للحوار الفكري الفعال والبناء، ويتيح منصة تفاعلية لتبادل الخبرات والرؤى بين الباحثين والخبراء من مختلف دول العالم.